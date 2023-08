Eintracht schließt Kolo-Muani-Einsatz in Sofia nicht aus

Frankfurts Cheftrainer Dino Toppmöller (l) nimmt Randal Kolo Muani bei dessen Auswechslung in den Arm.

Paris Saint-Germain bessert das Angebot für Kolo Muani nach. Eintracht Frankfurt wartet weitere Entwicklungen ab. Sein Einsatz in der Conference League am Donnerstag in Sofia...