Eintracht sieht sich als „klarer Favorit“ gegen Helsinki

Mit ihm oder ohne ihn wollen die Frankfurter ihre kleine Siegesserie auch international fortsetzen. „Das Ziel ist logischerweise zu gewinnen, in einer guten Art und Weise“, betonte Toppmöller. „Wir haben einen guten Trend und wollen im Flow bleiben, mit der gleichen Intensität und Spielfreude.“ Bei allem Respekt vor dem spielstarken Gegner sei man „der klare Favorit“. Die Hessen hatten zuletzt zwei Erfolge nacheinander in der Fußball-Bundesliga gefeiert. In der Gruppe G hatten sie sich zuvor gegen den FC Aberdeen (2:1) durchgesetzt und bei PAOK Thessaloniki (1:2) verloren. Helsinki holte bisher in zwei Partien nur einen Punkt.