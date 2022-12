Eintracht spielt in Dubai gegen Lech Posen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Eintracht Frankfurt bestreitet im Rahmen seines Trainingslagers ein Testspiel gegen den polnischen Meister Lech Posen. Wie der hessische Bundesligist und Champions-League-Achtelfinalist am Donnerstag mitteilte, findet die Partie am 13. Januar (13.00 Uhr/10.00 Uhr MEZ) in Dubai statt. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner bereitet sich vom 4. bis 14. Januar in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf das neue Fußball-Jahr vor. Das Spiel finde wie alle Übungseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dies habe organisatorische Gründe.