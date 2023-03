Eintracht spielt mit Stürmerstar Kolo Muani in Wolfsburg

Für den gelb-gesperrten Djibril Sow wird Kapitän Sebastian Rode neben Daichi Kamada auf der Sechser-Position beginnen. Die Frankfurter verloren zuletzt in der Champions League gegen den SSC Neapel (0:2) und in der Bundesliga bei RB Leipzig (1:2). In der Liga-Tabelle liegen sie fünf Punkte vor Wolfsburg.