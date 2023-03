Eintracht spielt nur 1:1 gegen Zweitligisten Fürth

Frankfurt/Main (dpa) - . Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat in einem Testspiel gegen den Zweitligisten Greuther Fürth nur ein 1:1 (0:0) erreicht. Das einzige Tor für den hessischen Fußball-Bundesligisten erzielte am Donnerstag Lucas Alario (50. Minute). Für den Ausgleich der Gäste sorgte ausgerechnet Ragnar Ache (54.), der von den Frankfurtern an Fürth ausgeliehen ist. Glück hatte die Eintracht in der 72. Minute, als der Fürther Julian Green nur den Pfosten traf. Nach seiner langen Verletzungspause kam der französische Mittelfeldspieler Éric Junior Dina Ebimbe ab der 74. Minute wieder zum Einsatz.