Eintracht-Star Kolo Muani: „Mein Job ist hier in Frankfurt“

Frankfurt/Main (dpa) - . Eintracht Frankfurts Stürmerstar Randal Kolo Muani will vom Interesse europäischer Großclubs nach eigenen Angaben nicht viel wissen. „Es ist nett, das zu hören. Aber ich beschäftige mich mit so etwas gar nicht“, sagte der 24 Jahre alte Franzose in einem englischen Interview der Deutschen Fußball Liga (DFL). „Mein Job ist hier in Frankfurt, ich habe einen Fünfjahresvertrag mit dem Club abgeschlossen. Und ich habe einen riesigen Ehrgeiz mit Eintracht Frankfurt.“