Eintracht startet mit Zuversicht in die Liga

Frankfurt/Main (dpaLhe) - . Eintracht Frankfurt will den sportlichen Aufwärtstrend im deutschen Fußball fortsetzen. „Wir freuen uns sehr, wir haben eine sehr spannende Saison vor uns - auch mit Blick auf das große Turnier im kommenden Sommer“, sagte Sportvorstand Markus Krösche am Donnerstag. Der Bundesligist startet am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im hessischen Derby gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98 und mit dem neuen Trainer Dino Toppmöller in die neue Spielzeit.