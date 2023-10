Eintracht-Trainer lässt Trapp-Einsatz im DFB-Pokal offen

Trapp hatte in den Spielen bei der TSG 1899 Hoffenheim und gegen HJK Helsinki wegen Rückenproblemen gefehlt, am Sonntag beim 3:3 gegen Borussia Dortmund aber wieder im Eintracht-Tor gestanden. Toppmöller kündigte an, er werde den 33-Jährigen in der Partie am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) nur berücksichtigen, wenn dieser zu 100 Prozent fit sei.