Eintracht-Trainer Toppmöller mit erstem Test zufrieden

Der Auftritt am Samstag vor 6500 Zuschauern in Wetzlar war ein gelungener Auftakt der Tour „Eintracht in der Region“, die am Dienstag beim Regionalligisten TSV Steinbach Haiger fortgesetzt wird. „Wir wollten Spielaktivität und Tore sehen - das ist uns gelungen. Insgesamt war das ein runder Tag. Neben der ordentlichen Leistung haben wir keine Verletzten zu beklagen, und die Zuschauer sind ebenfalls auf ihre Kosten gekommen“, resümierte Toppmöller.