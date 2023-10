Eintracht tritt als Favorit gegen Helsinki an

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Eintracht Frankfurt geht als Favorit in das dritte Spiel der Conference League am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) gegen den finnischen Meister HJK Helsinki. Mit erstmals zwei Siegen hintereinander in der Fußball-Bundesliga haben die Hessen Selbstvertrauen getankt. In der Gruppe G hatten sie sich zuvor gegen den FC Aberdeen (2:1) durchgesetzt und bei PAOK Thessaloniki (1:2) verloren. Der Europa-League-Sieger von 2022 muss gegen die Finnen auf den gesperrten Nationaltorwart Kevin Trapp verzichten. Jens Grahl wird ihn vertreten und sein Europacup-Debüt feiern. Ob Weltmeister Mario Götze in die Startelf zurückkehrt, ist offen.