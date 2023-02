Eintracht vor Duell in Leipzig: „Zurück in die Erfolgsspur“

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Mit dem was war, will sich Oliver Glasner nicht lange aufhalten. Die Niederlage in der Königsklasse gegen die SSC Neapel ist für den Coach des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt abgehakt. Bei RB Leipzig möchte Glasner mit seiner Mannschaft wieder gewinnen. „Wir haben jetzt schnell die Möglichkeit, wieder für positive Gefühle bei uns zu sorgen. Das werden wir versuchen, um schnell wieder in eine gute Stimmung zu kommen“, sagte der Cheftrainer vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky).