Eintracht will Bundesliga-Sieglosserie beenden

Frankfurt/Main (dpa) - . Eintracht Frankfurt will nach dem Einzug in das DFB-Pokal-Finale auch wieder in der Fußball-Bundesliga nach neun sieglosen Spielen gewinnen. „Wir möchten in Hoffenheim den Pokal-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart bestätigen, indem wir in der Liga drei Punkte holen“, sagte Trainer Oliver Glasner vor der Partie bei der abstiegsgefährdeten TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Unterstützt werden die Hessen von rund 15.000 Fans, die mit in den Kraichgau reisen.