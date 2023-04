Einzelhandel: Arbeitgeber machen erstes Tarifangebot

Raunheim (dpa/lhe) - . Mit einem Angebot über 5 Prozent mehr Lohn und zusätzliche Einmalzahlungen von 1000 Euro sind die Arbeitgeber in die Tarifverhandlungen für den hessischen Einzelhandel gestartet. Das Gesamtvolumen dieses Angebotes sei höher als jeder Tarifabschluss der vergangenen Jahre, erklärte Verhandlungsführer Nico Lehm vom Handelsverband Hessen am Montag nach der ersten Runde in Raunheim bei Frankfurt.