Eisregen sorgt für Unfälle und Verspätungen in Hessen

In Mittelhessen zählte die Polizei in den vier Landkreisen Gießen, Marburg-Biedenkopf, dem Lahn-Dill-Kreis sowie in der Wetterau bis zum frühen Morgen bereits rund 70 Unfälle, wobei es nur zu leicht verletzten Menschen und zu Blechschäden kam, wie ein Sprecher der Polizei in Gießen sagte. Auch in Westhessen kam es am frühen Morgen bereits zu zahlreichen Unfällen, wobei acht Personen leicht verletzt wurden und es bei Blechschäden blieb, wie das Polizeipräsidium in Wiesbaden mitteilte.