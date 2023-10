Elf hessische Fälle im Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Im aktuellen Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler (BdSt) mit Beispielen für mutmaßliche Steuerverschwendung finden sich auch elf Fälle aus Hessen. Darunter sind Fahrradbügel in Kassel, die es Dieben nach Einschätzung des Steuerzahlerbundes zu einfach machen. Der Verein monierte außerdem, dass die Stadt Wiesbaden 2007 ein ehemaliges Theater kaufte, ohne seitdem eine Idee zu dessen Nutzung umzusetzen. Auch das rasche Aus für die Flotte der wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenbusse im ÖPNV der Landeshauptstadt schaffte es ins Schwarzbuch, das am Dienstag in Wiesbaden vorgestellt wurde.