Elf Jahre Haft für Ex-Trainer wegen Missbrauchs gefordert

In dem weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführten Verfahren legte der Angeklagte dem Vernehmen nach ein Teilgeständnis ab. Die Staatsanwaltschaft forderte am vergangenen Freitag 14 Jahre Haft plus anschließender Sicherungsverwahrung. Die acht Rechtsanwälte der verschiedenen Nebenkläger schlossen sich diesem Antrag weitgehend an. Ob die Urteilsverkündung öffentlich sein wird, konnte das Gericht am Montag noch nicht sagen.