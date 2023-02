Elf Verletzte durch Reizgas in Einkaufszentrum

Homberg (dpa/lhe) - . In einem Einkaufszentrum in Homberg (Schwalm-Eder-Kreis) sind elf Menschen durch Reizgas verletzt worden. Drei Jungen und ein Mädchen sollen im Eingangsbereich den unbekannten Reizstoff versprüht haben und anschließend geflüchtet sein, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Gebäude sei von den Einsatzkräften geräumt und gelüftet worden. Zehn Menschen mussten nach der Tat am Montag ambulant wegen einer Reizung der Atemwege behandelt werden. Ein verletztes Kleinkind sei von den Eltern in eine Klinik gebracht worden. Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich um Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren handeln. Es werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.