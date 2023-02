Elfjähriger Junge von Bus angefahren: Schwer verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein elfjähriger Junge ist auf seinem Schulweg in Frankfurt von einem Bus angefahren und schwer verletzt worden. Er sei in eine Klinik gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Busfahrer habe einen Schock erlitten. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Junge am Montagmorgen auf einem Fußgängerüberweg die Straße überqueren wollen, dabei wurde er von dem Linienbus gestreift und fiel zu Boden. Er erlitt Kopfverletzungen sowie Prellungen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.