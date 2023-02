Elfjähriger nach Unfall mit Schlauchboot aus Lahn geborgen

Dautphetal/Gießen (dpa/lhe) - . Mehrere Stunden nach einem Schlauchboot-Unfall ist ein Elfjähriger aus der Lahn geborgen worden. Rund 250 Einsatzkräfte hatten zuvor am Samstag bei Dautphetal (Kreis Marburg-Biedenkopf) nach dem Jungen gesucht. Am späten Nachmittag entdeckten die Rettungskräfte den zu dem Zeitpunkt bewusstlosen Jungen in dem kalten Fluss. Er wurde in sehr kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Seinen Zustand beschrieb ein Polizeisprecher auch am Sonntag noch als „sehr, sehr kritisch“.