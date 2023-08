Elvis Festival gestartet: Bis zu 30.000 Besucher erwartet

Bad Nauheim (dpa/lhe) - . Zahlreiche Fans der Rock'n-Roll-Legende Elvis Presley sind am Freitag nach Bad Nauheim zum „European Elvis Festival“ gekommen. Bei Livemusik und einem vielfältigen Rahmenprogramm können sie bis zum Sonntag (20. August) in der Kurstadt in die Zeit ihres Idols in den 1950er bis 1970er Jahren eintauchen.