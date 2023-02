Emotionale Debatte über Ukraine-Hilfen im Landtag

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hat in einer emotionalen Landtagsdebatte die Hilfsprogramme des Staats zur Linderung der finanziellen Folgen des Ukrainekriegs verteidigt. Bund und Länder hätten Entlastungspakete geschnürt und dafür große Summen bewegt, sagte der Wirtschaftsminister am Mittwoch im hessischen Landtag in Wiesbaden.