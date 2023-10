Emotionale Szenen: Flugzeug aus Israel landet in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Emotionale Szenen, aber auch Zuversicht und Gelassenheit bei der Ankunft der Morgenmaschine der israelischen Fluggesellschaft El Al in Frankfurt: Nur wenige Freunde oder Angehörige warteten am Dienstagvormittag in Terminal 1 des Frankfurter Flughafens. Das Flugzeug kam mit mehr als zwei Stunden Verspätung an - ob ein Raketenalarm den Start verzögert hatte, blieb unklar. Als eine junge Frau bei Betreten des Ankunftsbereichs ihrem Vater um den Hals fiel, brach sie in Tränen aus und umklammerte ihn fest. Reden wollte sie nicht über die vergangenen Tage.