Ende einer Ära: Eintracht-Präsident Fischer hört auf

Unter Fischers Führung erlebte der Bundesligist vom Main in den vergangenen Jahren einen ungeahnten Aufschwung. 2018 gewannen die Hessen den DFB-Pokal, 2022 die Europa League und spielten erstmals in der Vereinsgeschichte in der Champions League. Außerdem wird die Eintracht am 3. Juni in Berlin gegen RB Leipzig erneut um den DFB-Pokal kämpfen.