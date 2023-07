Energie-Härtefallfonds über 30 Millionen Euro eingerichtet

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die hessische Landesregierung will die Folgen der Energiekrise mit einem eigenen Härtefallfonds in Höhe von 30 Millionen Euro abmildern. Die Leistungen sollen Privatpersonen unterstützen, die wegen der Preissprünge auf den Energiemärkten unverschuldet in Not geraten sind. „Eine gesicherte Versorgung mit Energie und Warmwasser zählt zu den Grundbedürfnissen“, sagte Sozial- und Integrationsminister Kai Klose (Grüne) laut Mitteilung am Freitag in Wiesbaden.