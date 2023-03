Energieserie: Wie grün ist Ökostrom?

Die meisten Herkunftsnachweise kommen aus dem Ausland. Warum?

Grund dafür ist laut Verbraucherzentrale, dass in Deutschland der Ausbau der erneuerbaren Energien über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gefördert wird. Grüner Strom, der so gefördert wird, dürfe nicht gesondert als Ökostrom verkauft werden und erhält keinen Herkunftsnachweis. Sonst würden Anlagenbetreiber für denselben Strom doppelt kassieren: über die Förderung und durch Verkaufserlöse. Fast jeder Öko-Anlagenbetreiber in Deutschland habe sich bislang für die staatliche Förderung entschieden, so die Verbraucherzentrale. Dadurch gebe es bereits einen hohen Anteil Ökostrom im allgemeinen Strommix – rund 50 Prozent. Marcel Otto vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sagt, dass immer mehr Energieversorger Ökostrom anbieten: „Das wird in Zukunft noch mehr.”