Energieverbrauch in Gebäuden der Landesverwaltung gesunken

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In den Gebäuden der hessischen Landesverwaltung wie Finanzämtern, Polizeistationen und Gefängnissen ist der Energieverbrauch deutlich gesunken. Von September bis Dezember 2022 seien 23 Prozent weniger Wärmeenergie und 8 Prozent weniger Strom als im Vergleichszeitraum 2021 verbraucht worden, teilte das Finanzministerium in Wiesbaden am Freitag zur Zwischenbilanz des Energiesparpakets mit. In den Hochschulen lag die Ersparnis im selben Zeitraum bei 31 und 5 Prozent.