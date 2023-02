Energieversorger Entega und Merck bauen Photovoltaik-Anlagen

Darmstadt (dpa/lhe) - . In einer Kooperation bauen der Energieversorger Entega und der Pharma- und Chemiekonzern Merck an zwei Konzernstandorten Photovoltaik-Anlagen mit einer jährlichen Stromerzeugung von mehr als 7,5 Gigawattstunden. Am Standort Darmstadt sollen mit Anlagen auf drei Produktions- und Logistikgebäuden voraussichtlich ab dem Frühjahr rund 600 Megawattstunden jährlich produziert werden, wie der Konzern am Montag mitteilte. In Gernsheim im Kreis Groß-Gerau solle auf rund sieben Hektar ein Photovoltaik-Park entstehen, in dem jährlich bis zu sieben Gigawattstunden erzeugt werden können. Dies könne perspektivisch 10 bis 15 Prozent des Energiebedarfs des Standortes decken. Der in den Anlagen produzierte Strom entspreche dem durchschnittlichen Strombedarf von rund 1500 Haushalten.