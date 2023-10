Energieversorgung: Kommunen blicken entspannter auf Winter

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die hessischen Kommunen gehen im Vergleich zum Vorjahr entspannter in Richtung Winter. Zwar wird weiter Energie gespart, doch werden nicht alle Maßnahmen aus dem vergangenen Jahr beibehalten, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. So kann zum Beispiel in Wiesbaden wieder Schlittschuh auf der Kunsteisbahn gefahren werden, die im vergangenen Winter geschlossen blieb. In Kassel werden öffentliche Gebäude wahrscheinlich wieder beleuchtet, in den Schwimmbädern in Darmstadt ist das Wasser so warm wie zuletzt 2021.