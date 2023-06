English Theatre plant trotz Räumungsklage neue Spielzeit

Bis zum Ende der laufenden Spielzeit rechnet Intendant Daniel Nicolai mit 65.000 Besuchern. Das Musical „Sister Act“ hatte eine Auslastung von 99 Prozent. Das Theater hat 300 Plätze. Die nächste Spielzeit startet im September mit einem Stück von David Byrne („Vanishing Room“), das - in Kooperation mit Bühnen in London und New York - eigens für das English Theatre geschrieben wird. Danach folgt eine Musical-Komödie über Shakespeare („Something Rotten“), das Kammerspiel „The two Popes“ und die Hunde-Komödie „Sylvia“.