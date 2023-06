English Theatre will trotz Räumungsklage weitermachen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Der Streit um die Zukunft des English Theatre in Frankfurt spitzt sich zu. Es sei Räumungsklage eingereicht worden, teilte die Commerzbank mit, die dem Theater die Räumlichkeiten im Gallileo-Hochhaus überlassen hatte. Nach dem Verkauf des Gebäudes müsse es komplett geräumt an den neuen Eigentümer übergeben werden, erklärte die Bank. Das Theater konnte die Klage zunächst nicht bestätigen, eine offizielle Benachrichtigung via Post sei noch nicht eingegangen, sagte Intendant Daniel Nicolai am Freitag.