Enquetekommission „Mobilität“ verabschiedet Abschlussbericht

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Nach knapp 30 Sitzungen in mehr als zwei Jahren hat die Landtags-Enquetekommission zur Mobilität der Zukunft in Hessen am Montag ihren Abschlussbericht verabschiedet. Das Land stehe vor allem vor vier Herausforderungen, sagte Grünen-Obfrau Katy Walther: Die Unterschiede zwischen Ballungsgebieten und ländlichen Räumen müssten ausgeglichen werden, soziale Teilhabe ermöglicht, die Verkehrssicherheit weiter erhöht und der Klima- und Umweltschutz vorangetrieben werden.