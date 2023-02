Entführung und Erpressung: Mann in Kellerraum eingesperrt

Die Beamten konnten zwei 45 und 43 Jahre alte Tatverdächtige ermitteln. Sie wurden den Angaben zufolge am Mittwochmorgen von Spezialeinheiten an ihren Wohnorten im Saarland festgenommen und in ein Gefängnis in Saarbrücken gebracht. Gegen beide wird unter anderem wegen erpresserischen Menschenraubes ermittelt. Als Tatmotiv vermuten die Beamten Geldstreitigkeiten zwischen den Männern.