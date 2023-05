Entgangene Gewinne bei Krypto-Währungen kein Haftungsgrund

In dem Fall habe der Kläger mit dem seinerzeit eng befreundeten Beklagten vereinbart, ihn bei Investitionen in Krypto-Währungen zu unterstützen und überwies ihm 85.000 Euro. Dieser investierte in zwei verschiedene Währungen und wechselte später spekulativ zwischen zwei Währungen hin und her. Der erhoffte Gewinn bei einem dieser Wechselgeschäfte blieb aus.