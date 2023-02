Entgleister Arbeitszug verursacht Streckensperrung

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - . Wegen eines entgleisten Zugteils ist die Bahnstrecke zwischen Bad Homburg und Friedrichsdorf am Mittwochmorgen gesperrt worden. Der Anhänger eines Arbeitszugs war in der Nacht zu Mittwoch in Höhe des Friedrichsdorfer Stadtteils Seulberg entgleist und hatte in ein Nachbargleis hinein geragt, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Verursacht wurde der Unfall durch Bauarbeiten am Gleis. Der Arbeitszug sei wahrscheinlich über eine Schweißnaht gefahren, die noch nicht ganz fest war. Verletzt wurde niemand. Es kam zu Einschränkung im S-Bahn-Verkehr. Am Vormittag wurde das Gleis geräumt und die Sperrung aufgehoben.