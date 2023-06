Entsetzen und Erschütterung nach antisemitischem Übergriff

Nach Mitteilung der Stadt hat eine Gruppe Jugendlicher am Donnerstag an der Erinnerungsstätte in unmittelbarer Nähe der Europäischen Zentralbank (EZB) die Besucher zunächst mit Worten einzuschüchtern versucht. Dann sei eine Flasche geworfen worden, die nur knapp den Kopf einer Teilnehmerin der Besuchergruppe verfehlt habe. Ein Verdächtiger soll „Allahu akbar“ gerufen haben. Er habe sich später entschuldigt, erklärte die Polizei.