Entwarnung nach Handgranaten-Alarm beim Hessischen Rundfunk

Frankfurt . Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstandes auf dem Gelände des Hessischen Rundfunks (hr) war am Morgen ein größerer Polizeieinsatz angelaufen. Es handele sich um einen „handgranaten-ähnlichen Gegenstand“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Auch ein hr-Sprecher bestätigte den Fund, über den auch hessenschau.de am Morgen berichtete. Kurze Zeit später konnte Entwarnung gegeben werden. Wie der HR bekanntgab, handele es sich bei dem Gegenstand um eine Attrappe.