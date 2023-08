„Er ist unser Spieler“: Poker um Sturmstar Muani eröffnet

Die Eintracht sei den Berichten zufolge offen für einen Abgang des französischen Nationalspielers. „Das sind alles Gerüchte, Spekulationen. Wir haben uns die letzten Wochen ausführlich zu dem Thema geäußert. Es gibt da keinen neuen Stand“, sagte Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung am Rande des Testspiels gegen Nottingham Forest, bei dem Kolo Muani am Samstag in der Startelf stand, im Sky-Interview. „Der Status quo ist unverändert. Wir sind froh, dass er da ist. Er ist unser Spieler.“ Auch Sportvorstand Markus Krösche hatte wiederholt betont, in diesem Sommer aufgrund der Qualität des Stürmers und der Vertragskonstellation keinen Druck zu haben.