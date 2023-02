Erdbeben in der Türkei: Viel Hilfsbereitschaft aus Hessen

Bilal Can, Mitglied der Kommunalen Ausländervertretung in Frankfurt, denkt schon an die Herausforderungen des Wiederaufbaus in der Katastrophenregion: „Ich habe die Oberbürgermeister-Kandidaten angeschrieben, dass sie sich dafür einsetzen, dass zehn deutsche Städte eine Patenschaft für eine türkische Stadt in der Erdbebenregion übernehmen, um beim Wiederaufbau zu helfen. Frankfurt sollte Patenstadt von Gaziantep werden.“