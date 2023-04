Erdbeerernte in Hessen hat begonnen

Hofheim/Wallau (dpa/lhe) - . In Hessen ist die Erdbeerernte gestartet. Der Erntebeginn sei in diesem Jahr aufgrund der kühlen und nassen Witterung rund eine Woche später als noch im Vorjahr, sagte Obstbauer Reiner Paul, der am Dienstag in Wallau im Main-Taunus-Kreis die ersten Früchte erntete.