Erfolg gegen mutmaßliche Geldautomaten-Manipulateure

Osnabrück (dpa) - . Ermittler der Polizeidirektion Osnabrück haben zwei Männer auf frischer Tat ertappt, die offenbar Geldautomaten manipulieren wollten, um Bankkarten-PINs zu erspähen. Die beiden mutmaßlichen Bandenmitglieder im Alter von 25 und 21 Jahren wurden am vergangenen Freitag in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) festgenommen, teilte die Polizeidirektion am Dienstag mit. Beide Verdächtige sollen nach Polizeiinformationen Mitglieder einer aus dem Ausland heraus agierenden Bande sein. Im vergangenen November seien bei einer Fahrzeugkontrolle in Kassel zwei weitere Bandenmitglieder festgenommen worden. Damals seien in dem Wagen mehrere illegale Vorrichtungen für das Ausspähen von Pins gefunden worden, hieß es.