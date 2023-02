Ermittler: 63-Jährige starb durch Gewaltanwendung

Gießen/Büdingen (dpa/lhe) - . Die bei einem Streit in Büdingen im Wetteraukreis getötete Frau starb durch Gewaltanwendung. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gießen am Mittwoch nach der Obduktion. Einzelheiten nannte er nicht. Die 63-Jährige soll am Montag mutmaßlich von ihrem Lebensgefährten getötet worden sein. Der 65 Jahre alte Deutsche wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Tat waren weiterhin unklar.