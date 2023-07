Ermittler finden 15 Kilo Cannabis in Kasseler Wohnung

Kassel (dpa/lhe) - . Drogenfahnder haben in einer Wohnung in Kassel 15 Kilogramm Cannabis gefunden. Bei der Durchsuchung am Donnerstag nahmen Spezialkräfte einen 21-Jährigen und einen 25 Jahre alten Mann fest, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Freitag mitteilte. Die Ermittler kamen den Angaben zufolge nach einem Hinweis auf mögliche Drogengeschäfte auf die Fährte der beiden Männer.