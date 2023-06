Ermittler: Nach „Schockanrufen“ Bande zerschlagen

Bereits am 15. Juni seien in Frankfurt am Main, in den nordrhein-westfälischen Städten Neuss, Kaarst und Haan sowie in Großbritannien mehrere Anwesen durchsucht worden, teilte das Landeskriminalamt am Mittwoch in Stuttgart mit. Der mutmaßliche Kopf der Bande sei im Großraum London festgenommen werden. Er war bereits von den polnischen Strafverfolgungsbehörden gesucht worden.