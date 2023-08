Ermittler planen weitere DNA-Tests zu Fall um Babyleiche

Am 1. April 1999 hatte ein Spaziergänger an einem Feldweg zwischen Büdingen-Vonhausen und Büdingen-Lorbach den Leichnam des neugeborenen Mädchens in einem Müllsack gefunden. Den Ermittlungen zufolge dürfte die Leiche schon einige Monate in dem Bereich gelegen haben. Trotz umfangreicher Ermittlungen war es nicht gelungen, die genauen Umstände des Todes sowie die Identität des Kindes zweifelsfrei zu klären.