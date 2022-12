Ermittler stellen tödlichen Raserunfall nach

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Nach einem tödlichen Raserunfall in Wiesbaden lassen die Ermittlungsbehörden die Ereignisse vom 22. Oktober mit zwei baugleichen Autos nachstellen. Dabei soll unter anderem herausgefunden werden, welches Sichtfeld die beiden beteiligten Fahrer kurz vor dem Zusammenstoß hatten. Nach Angaben der Landeshauptstadt vom Freitag wird dazu am Mittwoch der Gustav-Stresemann-Ring in der Innenstadt kurz gesperrt.