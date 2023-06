Ermittlung zu tödlicher Kollision zwischen Bahn und Traktor

Rimbach (dpa/lhe) - . Nach einem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang in Südhessen ermittelt ein Sachverständiger zum Unfallhergang. Das teilte ein Sprecher der Polizei in Heppenheim am Freitag mit. Am Donnerstag war ein 79-Jähriger bei Rimbach (Kreis Bergstraße) mit seinem Traktor von einer Regionalbahn erfasst und getötet worden. Er habe die Gleise an einer Stelle überqueren wollen, an der es keine Schranke oder Ampel gebe, die auf einen nahenden Zug hinweise.