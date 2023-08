Ermittlungen dauern nach Großbrand in Recyclingfirma an

Offenbach (dpa/lhe) - . Nach dem Großbrand in einer Recyclingfirma für Batterien und Akkus in Offenbach ist die Ursache auch am Dienstag noch unklar gewesen. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. Die Untersuchungen der Brandermittler sollen erst im Laufe der Woche beginnen. Die Betreiberfirma erklärte, aus diesem Grund zögen sich auch die Aufräumarbeiten noch hin.