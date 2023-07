Ermittlungen gegen 18-Jährigen wegen versuchten Totschlags

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach einer Körperverletzung mit Messerstichen im Frankfurter Bahnhofsviertel ermittelt die Polizei gegen einen 18-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Der junge Mann war nach Polizeiangaben vom Sonntag am frühen Samstagmorgen festgenommen worden, kurz nachdem Beamte in der Nähe einen schwer verletzten 45-Jährigen mit mehreren Stichverletzungen aufgefunden hatten. Der 18-Jährige hatte den Angaben zufolge Blutspuren an den Händen und an der Kleidung, in unmittelbarer Nähe des Tatorts wurde ein Messer sichergestellt. Der Beschuldigte sei in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums gebracht worden, teilten die Ermittler mit. Der Zustand des 45-Jährigen habe sich im Krankenhaus stabilisiert.