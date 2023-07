Ermittlungen gegen Bande: Vier Verdächtige in U-Haft

Offenbach (dpa) - . Nach Durchsuchungen in mehreren Bundesländern und im europäischen Ausland sitzen vier Mitglieder einer mutmaßlichen Geldwäsche-Bande in Untersuchungshaft. 14 Tatverdächtige seien vorläufig festgenommen worden, teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südosthessen am Mittwoch mit. Die Tatverdächtigen stehen nach Angaben der Ermittler im Verdacht, ein sogenanntes Hawala-Banking-Netzwerk betrieben, eine kriminelle Vereinigung gebildet und banden- sowie gewerbsmäßige Geldwäsche begangen zu haben. Aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse sei aktuell von rund 25 Millionen Euro Umsatz auszugehen.