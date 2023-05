Ermittlungen gegen ehemalige DFB-Funktionäre eingestellt

Bereits vor knapp einem Jahr hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Grindel und Curtius eingestellt, damals gegen die Zahlung einer Geldauflage. Im Juni 2022 hatte es sich um fremdnützige Hinterziehung von Körperschafts- und Gewerbesteuern in besonders schweren Fällen gehandelt. Im Detail ging es um Einnahmen aus der Bandenwerbung in den Jahren 2014 und 2015. Im Oktober 2020 hatte es deswegen eine Großrazzia mit 200 Beamten in der Frankfurter Verbandszentrale gegeben. Zu diesem Zeitpunkt hatte der DFB die strittigen 4,7 Millionen Euro an Steuern bereits nachgezahlt.